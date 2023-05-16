هل يجوز للأسرة الاشتراك في صك أضحية واحد.. الأوقاف تجيب

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، أخر تطورات أسعار الصكوك في عيد الأضحى المقبل، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف توفر الصكوك بأسعار جيدة.



وأضاف رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن اللحوم المستوردة تكون حية من دول خارج البلاد، ويتم ذبحها تحت إشراف بيطري بـ 5 آلاف جنيه للصك الواحد.



وتابع رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، أن صك اللحوم البلدي بـ 8 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه يجوز اشتراك شخصين في صك أضحية واحد.

صك أضحية واحد



وأشارهشام عبدالعزيز، إلى أنه يجوز للأسرة مهما كان العدد الاشتراك في صك أضحية واحد.

