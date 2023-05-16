لدعم أوكرانيا وأشياء أخرى.. بلينكن يجري محادثة مع وزير الخارجية الهولندي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن محادثة مع فوبكة هويكسترا وزير الخارجية الهولندي بشأن المخاوف الأمنية المشتركة في المحيطين الهندي والهادي، ودعم أوكرانيا.

نشر بلينكن تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلا: أجريت محادثة مثمرة مع وزير الخارجية الهولندي بشأن المخاوف الأمنية المشتركة في المحيطين الهندي والهادئ، والدعم الثابت لأوكرانيا، والامتنان للمساعدة الهولندية لإجلاء المواطنين الأمريكيين من السودان.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، تصميم الولايات المتحدة على التأكد من توفير كل ما تحتاجه أوكرانيا للدفاع عن نفسها واستعادة أراضيها.



وقال وزير الخارجية الأمريكية، في تصريحات: "منذ اليوم الأول كان تصميمنا على التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بشكل فعال ضد روسيا، وطوال أكثر من عام عملنا بجد لوضعها على الطريق وفقا لما هو مطلوب في أي وقت".



وأضاف أنه في الوقت الحالي ينصب التركيز على الجهود الأوكرانية التي نتوقعها لمحاولة استعادة المزيد من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل روسيا.