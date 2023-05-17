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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل .. إنفينيكس تستعد لإطلاق موبايل جبار بسعر رخيص

إنفينيكس تستعد لإطلاق
إنفينيكس تستعد لإطلاق موبايل جبار بسعر رخيص

تستعد شركة إنفينيكس Infinix لإطلاق هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة للغاية أبرزها كاميرا رئيسية فائقة الدقة 108 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف خلال الأيام المقبلة، مع سعر رخيص مناسب للشباب ومحدودي الدخل. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن إنفينيكس ستطلق Infinix Note 30 5G بمواصفات قياسية يمكنها منافسة الهواتف المتوسطة من الشركات الكبرى المنافسة، كما سيضم سعرا رخيصا مناسبا لأصحاب الدخول المحدودة، وذلك بالإضافة إلى دعمه لتقنية الجيل الخامس 5G . 

 

وسيأتي هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 5G  بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.78  بوصة، بدقة 1080 بكسل، وبجودة+ FullHD بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، و"نوتش" على هيئة ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية. 

  

وسيقدم هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 5G كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، ومع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا ثالثة بمستشعر بدقة 5 ميجابكسل  وفلاش LED مزدوج ، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

وسيحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 5Gعلى بطارية حوالى 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع  بقدرة 18 واط، مع منفذ شحن من نوع  USB-C ، ومقبس للسماعة مقاس 3.5 مم، ونظام التشغيل نظام Android 13 . 

 

وسيعمل هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 5G بمعالج من نوع  Dimensity 6080 من شركة Mediatek ميديا تيك التايوانية، مع نواة Cortex-A76 كبيرة بتردد 2.4 جيجا هرتز  يدعم تقنية الجيل الخامس 5G  مع مساحة تخزين داخلية سعة تبدأ من 128 جيجا بايت قابلة للتوسعة، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت رام .

 

 

 

 

 

 

 

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