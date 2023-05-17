عمره قصير.. تعليق مثير من رابطة الأندية على رئيس لجنة الحكام الجديد

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن تواجد الخبير الأجنبي على رأس لجنة الحكام غير مفيد مطلقًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها كوادر تحكيمية جيدة وهم الأفضل لرئاسة اللجنة.

وقال “سويلم” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ماذا أضاف الخبير الأجنبي للجنة الحكام؟، كنت معترضًا على تعيين أجنبي في منصب رئيس لجنة الحكام، لأنني تواجدت في الاتحاد وهناك أحسن حكام في مصر، وهناك رموز تحكيمية موجودة لدينا يجب تواجدها في المنصب".

وأضاف: "رئيس لجنة الحكام لا يقوم بتعليم الحكم في الملعب فهو يدير فقط، ولو أردت تعليم الحكام عليك بجلب خبراء من الخارج كل شهر لهم، وكلاتنبرج تواجد وحصل على مبالغ مالية بالدولار، من خزينة الدولة ثم رحل بشكل غريب للغاية، ومن ثم تعاقدنا مع خبير آخر برتغالي".

ثروت سويلم: رئيس لجنة الحكام سيكون عمره قصيرًا

وواصل سويلم: "وجود الأجنبي غير مفيد في لجنة الحكام، وبيريرا سيكون (عمره قصيرًا في المنصب)، لذلك الأفضل وجود شخص مصري على رأس لجنة الحكام".

وتابع: "ما يحدث حاليًا أزمة كبيرة وتخبط كبير في ملف لجنة الانضباط، والتي تضم رموزًا قضائية محترمة، وليس لديهم أي حسابات مطلقا".

واختتم: "أتمنى أن يفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا ويسعد الجماهير المصرية، وأن يرد اعتباره في حال مواجهة صن داونز".