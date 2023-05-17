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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حرب.. رئيس أركان إسرائيل يعلن تأهب الجيش للقتال في عدة ساحات

رئيس أركان إسرائيل
رئيس أركان إسرائيل يعلن تأهب الجيش للقتال في عدة ساحات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الثلاثاء خلال يوم دراسي في القيادة الشمالية إن “الجيش الإسرائيلي” يستعد للقتال في عدة ساحات بالوقت نفسه.

وتابع هاليفي إنه في خطة “الجيش الإسرائيلي” متعددة السنوات، من المهم للغاية زيادة الاستعداد والتدريب للقتال في عدة ساحات في الوقت نفسه، مضيفاً بأن الأشياء التي تراها تل أبيب حول التهديد من جنوب لبنان، لا تُرى بالضرورة من الحدود حيث أقيم اليوم الدراسي في القيادة الشمالية بهدف التعمق أكثر في معرفة القوات الخاصة لحزب الله

يهدف اليوم الدراسي للتعمق في معرفة القوات الخاصة لحزب الله، بما في ذلك وحدة النخبة “رضوان”، ومن أجل الاستعداد لتجهيز جزب الله لحرب كبرى مع “إسرائيل”، ولأنشطته المتنوعة في حالات الطوارئ و الروتين، وزيادة قواته على طول “الحدود الإسرائيلية”، وإقامتة التحصينات والمجمعات القتالية في القرى ونقل الأسلحة إلى المنطقة القريبة من الحدود، والرد الذي سيتطلب من الألوية النظامية والاحتياط تقديمه.

وناقشوا في هذا اليوم أيضاً الضرورة الملحة لتجنيد الاحتياط، والحفاظ على الكفاءة الكاملة، والاستعداد للمناورة في عمق الأراضي الإسرائيلية تحت الهجمات الصاروخية المضادة للدروع وقذائف الهاون والصواريخ على الجبهة الداخلية وفي آن واحد.

وشارك في اليوم الدراسي قائد المنطقة الشمالية “أوري جوردين”، وقائد الفيلق الشمالي “ساعر تسور” والعميد “ديفيد زيني” الذي سيعين قائداً لمقر قيادة التدريب والكفاءة في الذراع البرية.

كما شارك قادة الفرق وقادة الألوية وقادة الكتائب من الخدمة النظامية والاحتياط وكبار مسؤولي الاستخبارات وأصحاب المهام الذين بحسب الخطة التشغيلية سيقاتلون ضد حزب الله في جنوب لبنان.

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