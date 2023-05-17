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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يفتتح مبني إدارة الوافدين بعد تطويره

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مبني إدارة الوافدين بعد تطويره، حيث  تم تجهيزه على أعلي مستوي وتزويده بالأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى قاعات التدريب الذكية بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، لاستقطاب أكبر عدد منهم  وذلك من خلال الدعاية والترويج لكليات وبرامج الجامعة المتنوعة واستخدام أحدث المناهج وطرق البحث، والمعامل المتطورة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، وأحمد عيد مدير إدارة الوافدين، والعاملين، وعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

 

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ثم أجري الدكتور منصور حسن جولة تفقدية داخل المبني، التقي خلالها بعدد من الطلاب الوافدين حيث دار حوار مفتوح بينهم للاطمئنان علس سير العملية التعليمية، والاستماع لاستفساراتهم ومقترحاتهم، ومشددا علي ضرورة التيسير علي الطلاب الوافدين باعتبارهم في وطنهم الثاني وأن الجامعة بمثابة بيت لهم ومكتبه مفتوح لإزالة أي عقبات قد تواجههم خلال فترة إقامتهم ودراستهم بالجامعة.

وعقب الافتتاح، ترأس الدكتور منصور اجتماع اللجنة العليا لإدارة الوافدين بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور أيمن غنيم، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بضوابط تسيير العمل داخل إدارة الوافدين، والموافقة علي تلبية الدعوة المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية لحضور معرض الجامعات المصرية بعمان.

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