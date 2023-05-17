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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنمية الوعي السياسي للطلاب.. جامعة بني سويف تفتتح نموذج محاكاة جامعة الدول

صدى البلد

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، نموذج محاكاة المتكامل لجامعة الدول العربية للموسم السابع للعام الأكاديمي 2022/2023 حيث تنظمه كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة، بحضور الدكتورة الشيماء عبد السلام المشرف الأكاديمي للنموذج، والدكتور محمد عبد الغنى رئيس قسم الاقتصاد، والطالب يوسف أيمن رئيس النموذج، و113 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

 

قال رئيس الجامعة، إنه حريص على حضور كافة نماذج المحاكاة التي تنظمها الجامعة، ومناقشة الطلاب في كافة الموضوعات المتعلقة، مؤكداً أن النموذج يهدف إلى تنمية الوعي السياسي لدى الطلاب، وكيفية مناقشة القضايا من خلال جامعة الدول العربية، مشيداً بجهد القائمين على نموذج المحاكاة والذي أثمر عن خروج النموذج بصورة مشرفة تليق باسم جامعة بني سويف.

 

وأضاف أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم كافة الفعاليات التي تستهدف تدريبٍ وتأهيلٍ الطلاب ونشر الوعي بين أوساط الشباب الجامعي، لافتاً إلى أن نموذج محاكاة جامعة الدول العربية يتيح الفرصة لطلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا الدولية والخارجية.

 

وأوضحت الدكتورة الشيماء عبد السلام المشرف الأكاديمي للنموذج، أن أهداف النموذج يأتي فى إطار الخطة التى وضعتها إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار العام الجامعي فى ترسيخ حلقة تواصل بين الشباب العربي ومتخذي القرار لدمج الشباب العربي داخل منظومة العمل العربي المشترك، وتسليط الضوء على العمل العربي المشترك وتناول معلومات دقيقة وحقيقية عن منظومة جامعة الدول العربية، والعمل على بث مهارات العمل الجماعي داخل الشباب العربي.

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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