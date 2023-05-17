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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهزاء .. موسكو تعلق على مناقشة مجموعة السبع للتهديد النووي الروسي بهيروشيما

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مناقشة موضوع "التهديد" النووي الروسي، من بين أمور أخرى في قمة مجموعة الدول السبع المقبلة في هيروشيما اليابانية، هو سخرية واستهزاء بالفطرة السليمة.

وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع في عام 2023، وستعقد قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن “أحد الموضوعات التي سيتم الإعلان عنها في القمة سيكون ما يسمى بـ "التهديد النووي لروسيا".

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وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، "هذا في هيروشيما.. هل يمكنك أن تتخيل. مزيج من السخرية اللامحدودة للأمريكيين والسخافة المحزنة لقرار المنظمين اليابانيين".

وأوضحت أن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي اختبرت أسلحة نووية على أناس يعيشون في نفس المدينة.

الخارجية الروسية زاخاروفا هيروشيما مجموعة السبع

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