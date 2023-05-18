"أمر" وجع قلوب الإسكندرانية.. القصة الكاملة لسقوط طفل من الطابق الـ11

الأم كانت تطهو الطعام لأطفالها، والأب منشغل في عمله خارج المنزل، بينما يلهو طفلها بالشرفة الذي اختل توازنه وسقط أسفل العقار، غربي مدينة الإسكندرية.

واقعة مفجعة أدمت قلوب الإسكندرانية، حيث شهدت منطقة الهانوفيل بالعجمي، سقوط طفل يدعى أمر من الطابق 11 بإصابات مبرحة وتوفى فور وصوله المستشفى.

ووفقًا لشهود العيان فقد لقي “آمر” طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الحادي عشر بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، فيما تبين من التحريات أن الطفل المتوفى كان يلهو فى شرفة الشقة سكنهم أثناء تواجد والدته بالمطبخ لإعداد الطعام.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الدخيلة بورود بلاغ من مستشفى العجمي العام يفيد وصول الطفل "آمر.ع.ذ" 8 سنوات، مصاب بكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ونزيف فى المخ وتوفى فور وصوله.

وبسؤال والده "عمرو" 32 سنة، حلواني، مقيم بوابة 8 الهانوفيل، قال إن زوجته كانت تعد طعام الغداء لأطفاله "أحمد" 11 عامًا، و"أمر" 8 سنوات و"خالد" رضيع يوم الحادث.

وأضاف الاب ان نجله "أمر" كان يلهو ويلعب بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الـ 11 واختل توازنه وسقط أمام العقار ما أدي إلى إصابته بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ووفاته عقب نقله إلى المستشفى، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق، امرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث.