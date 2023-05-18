عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أمر" وجع قلوب الإسكندرانية.. القصة الكاملة لسقوط طفل من الطابق الـ11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

الأم كانت تطهو الطعام لأطفالها، والأب منشغل في عمله خارج المنزل، بينما يلهو طفلها بالشرفة الذي اختل توازنه وسقط أسفل العقار، غربي مدينة الإسكندرية.

واقعة مفجعة أدمت قلوب الإسكندرانية، حيث شهدت منطقة الهانوفيل بالعجمي، سقوط طفل يدعى أمر من الطابق 11 بإصابات مبرحة وتوفى فور وصوله المستشفى.

ووفقًا لشهود العيان فقد لقي “آمر” طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الحادي عشر بعقار بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غرب الإسكندرية، فيما تبين من التحريات أن الطفل المتوفى كان يلهو فى شرفة الشقة سكنهم أثناء تواجد والدته بالمطبخ لإعداد الطعام.

استعدادا لشتاء 2024.. تطهير 185 مطبق صرف وسط الإسكندرية

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الدخيلة بورود بلاغ من مستشفى العجمي العام يفيد وصول الطفل "آمر.ع.ذ" 8 سنوات، مصاب بكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ونزيف فى المخ وتوفى فور وصوله.

وبسؤال والده "عمرو" 32 سنة، حلواني، مقيم بوابة 8 الهانوفيل، قال إن زوجته كانت تعد طعام الغداء لأطفاله "أحمد" 11 عامًا، و"أمر" 8 سنوات و"خالد" رضيع يوم الحادث.

وأضاف الاب ان نجله "أمر" كان يلهو ويلعب بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الـ 11 واختل توازنه وسقط أمام العقار ما أدي إلى إصابته بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ووفاته عقب نقله إلى المستشفى، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق، امرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث.

الاسكندرية الهانوفيل النيابة العامة شهود العيان غرب الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الزمالك.. أزمة كبيرة تضرب مباراة الأهلي والترجي القادمة ..تفاصيل

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

هل يجوز الدفن ليلا؟ احذر 3 أوقات لا تدفن فيها الميت

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر حريصة على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات

رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل المشاركة ببطولة إفريقيا .. فيديو

بوريل يطالب حكومات الاتحاد الأوربي بـ 3.5 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا

جوارديولا عن الفوز على ريال مدريد: سننام جيدا ونتناول الطعام

مصر خارج الدائرة الحمراء.. وتوقعات بانتعاشة سياحية من هونج كونج

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 18-5-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كورونا.. العالم قد ينتظر وباء جديدا بسبب كهف.. اعرف القصة؟

أطلقت بسبب التكيف.. صور لرانيا يوسف وضعتها فى مأزق

عقب عملية التكميم .. إطلالات مى كساب قبل وبعد

أغرب من الخيال.. بعد سنوات أب يعثر على طفلته بطريقة غريبة

فيديو

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ريحته زي الزفت.. البلوجر سارة هاني تتعرض لانتقادات لهذا السبب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ