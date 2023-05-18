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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لشتاء 2024.. تطهير 185 مطبق صرف وسط الإسكندرية

تطهير الشنايش وسط
تطهير الشنايش وسط الإسكندرية

قامت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، برئاسة عماد الحوشي سكرتير عام الحي، بمتابعه أعمال تطهير الشنايش والمطابق المعدة لصرف مياه الأمطار، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي، برئاسة المهندسة نهاد تيسيير، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش  هذا العام، والتأكد من جاهزية وصيانة الشنايش وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء القادم.

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وقامت اللجنة بتطهير شوارع دهان سبورتنج، ٤ منشية النزهة،الجزيرة الخضراء الحضرة القبلية، أديب العطارين، بني سويف الابراهيمية، احمد النديم والكاف والظاهر محرم بك دوران شركة  الزيوت، مساكن ضرغام الغيط الصعيدي ،السادات من العمدة،حسين فهمي كوم الدكة، لطفي أبيس العاشرة، السابعة الرئيسية، وياسين محمد حلاوة الحضرة الجديدة، والإمام مالك العطارين.


حيث تم اليوم تطهير  ١٨٥  مطبق،بالإضافة إلى ما سبق تطهيره  ٣١٢٦  مطبق ،باجمالي٣٣٢٦  وجاري المتابعة.

الاسكندرية اعمال تطهير الجزيرة الخضراء الشتاء القادم المركز الأول حي وسط الإبراهيمية

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