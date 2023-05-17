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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز هندسة الإسكندرية بالمركز الأول في مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

فوز فريق من هندسة
فوز فريق من هندسة الإسكندرية بجائزة دولية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق  كلية الهندسة لفوزه بالمركز الأول، في مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع هيئة مسابقة هالت برايز، العالمية، للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، والتي يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.
جدير بالذكر أن الفرق الثلاث الفائزة سيتم تصعيدها للمشاركة في المسابقة الإقليمية، وهي المرحلة قبل الأخيرة للمسابقة النهائية هالت برايز التي سيتم إقامتها بباريس في شهر أغسطس المقبل، للتنافس على جوائز مالية بقيمة مليون دولار، يتم منحها لأحسن فريق على مستوى العالم يفوز بالمسابقة؛ حتى يتمكن من تنفيذ مشروعه.

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تعد مسابقة هالت برايز أكبر مسابقة طلابية في العالم، يشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب بعد إقامة تصفيات في أكثر من 120 دولة، وتهدف إلى تنمية مهارات التخيل، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، وذلك لحل المشكلات الاجتماعية الملحة.
 يذكر أن مسابقة هالت برايز يقوم على تنظيمها معهد هالت للأعمال، وهو مؤسسة أكاديمية دولية خاصة غير هادفة للربح، ولها فروع في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، والإمارات، والصين، ويقوم مجموعة من خريجي المعهد بتنظيم هذه المسابقة السنوية منذ أكثر من 10 سنوات.

   تقوم فكرة المسابقة على الأفكار المتميزة التي يقدمها كل فريق، والتي تُسهم في تقديم حلول للمشكلات البيئية، من خلال تصنيع منتجات صديقة للبيئة، تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، وجرت فعاليات التصفية النهائية للمسابقة، والبالغ قيمة جوائزها 100 ألف جنيه بين 11 فريقًا طلابيًّا، يمثلون 10 جامعات مصرية في مركز الابتكار (IHub) بجامعة عين شمس، وقامت لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بتحديد الفرق الطلابية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

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