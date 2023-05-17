أوقاف الإسكندرية تقيم احتفالية كبرى بمناسبة انطلاق البرنامج الصيفي للطفل 2023

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية احتفاليات كبرى بمناسبة انطلاق البرنامج الصيفي للطفل ٢٠٢٣م.

وكرَّمت حفظة القرآن الكريم من الملتحقين السابقين بالبرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد: الإمام محمود بإدارة أوقاف شرق الإسكندرية، ومسجد الفتح بالبرنس القبلي، ومسجد رمضان شحاتة بإدارة أوقاف الجمرك، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، ونخبة من الإعلاميين بمحافظة الإسكندرية، وشهد الاحتفال حضورًا مميزًا واهتمامًا بالغًا بانطلاق البرنامج الصيفي للطفل.

يأتي ذلك في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.