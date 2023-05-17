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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع الأزهر.. ندوة توعوية دينية بفرعي شركة مياه الشرب في الإسكندرية

ندوة بشركة مياه الشرب
ندوة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ندوة توعوية دينية بفرعي محرم بك والبلد، تهدف إلى التثقيف الديني للعاملين، وترسيخ مبادئ الأخلاق الحميدة، وحسن التعامل مع المواطنين، وذلك تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس الشركة، وبالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف.

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الندوة عقدت تحت شعار: "مكارم الأخلاق وأخلاقيات العمل"، وشهدت تفاعل الحاضرين مع شيوخ الأزهر والوعظ الديني الذين ردوا على كل الأسئلة والاستفسارات، ونالت الندوة اللقاء استحسان العاملين؛ مما حثهم على طلب لقاءات أخرى.

كما أشاد المهندس أحمد جابر بأهمية وحرص الشركة في الحفاظ علي المياه وتقليل الفاقد بترشيد الاستهلاك كهدف أسمى في ظل اهتمام الدولة فى توعية المواطن لاستخدام أفضل الأساليب للحفاظ علي كل قطرة مياه.

الاسكندرية الازهر الشريف الأخلاق الحميدة الاستفسارات الشهادة الإبتدائية العلاقات الثنائية المهندس احمد جابر

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