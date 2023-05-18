يسرا عن عادل إمام: خجول بطريقة غير طبيعية ولن يتكرر

تحدث الفنانة يسرا عن الزعيم عادل إمام، قائلة: عادل إمام هو أساس حياتنا وضحكتنا..ومهما شكرنا فيه، هيبقى مش كفاية على اللي قجمه لينا".

واسترسلت “يسرا” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:" مشوارنا الفني مع عادل إمام مليان حاجات حلوة ومش هتتكرر تاني"، متابعة: عادل إمام مؤسسة وبيعرف يتعامل مع كل شخصية ونمط".

وأكملت:" عادل إمام مثقف بشكل مخيف، وبيستعمل الثقافة في فنه، ويقدمها بشكل خلاق، وهو ذكي للغاية، وقادر على تقييم الأخرين".

وأضافت:" عادل إمام خجول للغاية..خجول بطريقة غير طبيعية..مشدده على أنه شخصية لن تتكرر وصاحب صاحبة وخدوم بشكل طبيعي".

