بطل الدوري الموريتاني يفوز على كينغ نواكشوط

فاز نادي نواذيبو بطل الدوري الموريتاني الممتاز على نادي كينغ نواكشوط بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ23 من الدوري الموريتاني الممتاز.



بهذا الفوز؛ رفع نادي نواذيبو المتوج بالدوري رصيده إلى 64 نقطة.



وعلى صعيد متصل، تعادل نادي الشمال مع نادي الحرس، دون أهداف، في مباراة مثيرة استمتع بها عشاق الكرة في ملعب شيخا في نواكشوط، في ختام الجولة 23 من الدوري الموريتاني .



بهذا، عزز نادي الشمال رصده في الترتب الثاني ب 44 نقطة في حين يبقى الحرس ثامنا بـ 28 نقطة.

في حين تعادل نادي لكصر مع الوئام بهدف لمثله لحافظ الوئام على ترتيبه السادس بـ 32 نقطة، ولكصر عاشرا بـ 24 نقطة.



وفي ملعب رمضان، جنوب موريتانيا، فاز نادي اترارزة على نادي انتير بهدف لصفر؛ ليصبح لدى نادي اترارزة 17 نقطة.



فيما فاز نادي تفرغ زينة على نادي الشرطة بهدف لصفر؛ ليرفع رصيده إلى 42 نقطة ويعزز مركزه ثالثا في الترتيب.



وفي ملعب شيخا في نواكشوط، فاز الجمارك على الدرك بهدفين دون رد؛ ليصعد إلى الترتيب الرابع بـ 35 نقطة .



وفي الملعب البلدي في مدينة كيهيدي جنوب شرقي البلاد، تعادل نادي نادي كيهيدي وحديد سنيم، بهدف لكل منهما؛ ليصعد نادي كيهيدي إلى الترتيب السادس بـ 32 نقطة وحديد سنيم إلى الترتب الحادي عشر بـ 21 نقطة .