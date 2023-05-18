عقب وداع دوري الأبطال.. أنشيلوتي يحسم مصيره مع ريال مدريد

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على مستقبله مع الملكي، بعد وداع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتلقي ريال مدريد هزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، في لقاء الإياب على ملعب “الاتحاد”، أمس الأربعاء.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية:" لا أحد يشك بي، أعتقد أن رئيس ريال مدريد كان واضحا جدا قبل 15 يوما بشأن مستقبلي، هذه خطوة للتحسن في العام المقبل”.

أضاف:" في الموسم المقبل سأكون هنا للقتال من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وعن الخسارة المؤلمة أمام مانشستر سيتي، أجاب:" "لقد لعبنا ضد منافس استحق الفوز لأنه لعب بكثافة وجودة أكبر في الشوط الأول، ممهدا للفوز بالمباراة، لقد تفوقوا علينا كما تفوقنا نحن في الموسم الماضي، هذا شيء وارد في نصف نهائي دوري الأبطال".

وتابع:" خسرنا مباراة كان فيها المنافس أفضل، لا يمكن التفكير في ان موقف الفريق لم يكن جيدا في نصف نهائي دوري الأبطال، إنها مجرد خطوة لنكون أفضل في الموسم المقبل".

واختتم:" قدم هذا الفريق أداء جيدا في الموسم الماضي وفي الموسم الجاري أيضا، فزنا على السيتي في العام الماضي في نصف النهائي وفزنا بدوري الأبطال، لكننا هذا الموسم لم نكن قادرين على لعب نهائي آخر، أثق أن هذا الفريق سيقوم بعمل أفضل في الموسم المقبل ونركز على النسخة المقبلة من دوري الأبطال، لأننا نريد الفوز باللقب مجدداً".