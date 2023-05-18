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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

  الضرائب: تزايد شكاوي الإبلاغ عن التهرب منذ إطلاق الخط الساخن 16189

صدى البلد

 أكد" مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه منذ إطلاق الخط الساخن 16189 ، للابلاغ عن حالات التهرب الضريبي، وهناك تزايد مستمر في أعداد الشكاوي الواردة للإبلاغ عن وقائع التهرب. 

وأشار إلى أن إطلاق هذا الخط  جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية ، بتفعيل المنظومة الخاصة بتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لمصلحة الضرائب حول كافة حالات التهرب الضريبي. 

وأوضح أنه يجب أن تشتمل الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 16189على بيانات كافية ووقائع محددة عن موضوع الشكاوى يمكن من خلالها بحث ودراسة الشكوي ، كذلك يجب توافر مستندات دالة على وقائع التهرب المنسوبة للمشكو في حقه . 

   وأشار إلى أن حالات التهرب الضريبي واردة على سبيل الحصر بالقانون ، لافتًا إلى أن تمسك المواطن بحقه في الحصول على فاتورة ضريبية بمشترياته من السلع والخدمات يمثل حجر الأساس لضبط المجتمع الضريبي والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي، موضحًا أن تمسك المواطن بالحصول على فاتورة ضريبية يضمن له حقوقه طبقًا لقانون حماية المستهلك ، وكذلك ضمانًا لحق الخزانة العامة للدولة .

 وأوضح أن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لإحكام السيطرة على المجتمع الضريبى ، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمى. 

  وأهاب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بالمواطنين الشرفاء الاستمرار في الابلاغ عن حالات التهرب الضريبي والتي تساعد في سداد مستحقات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية لصالح تنمية الوطن ،لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين ، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومى. 

  وأوضح أنه يتم تلقي البلاغات عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 خلال أيام العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا ، عدا يومي الجمعة والسبت.

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