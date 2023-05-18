بعد غياب الشناوي.. أحمد شوبير يكشف عن قائد الأهلي أمام الترجي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن علي معلول، لاعب النادي الأهلي، سيكون قائدا للفريق في مباراة الترجي القادمة بعد إصابة محمد الشناوي حارس الفريق، بشد في السمانة.

وقال “شوبير”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “علي معلول غالبًا سوف يكون قائدًا للنادي الأهلي في لقاء الترجي لأول مرة في تاريخه، وهذا أمر يسبب السعادة لجماهير النادي الأهلي وبالتأكيد علي معلول”.

وكان كشف الإعلامي أحمد شوبير، حجم إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، ومدة غيابه عن مباريات المارد الأحمر المقبلة.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على “أون سبورت إف إم”: "الأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشد في السمانة وسيغيب عن المشاركة لمدة أسبوعين".