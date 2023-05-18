لسبب واحد.. أردوغان يكشف عن ضمانه الفوز بانتخابات الرئاسة التركية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الدعم الشعبي الكبير الذي ناله في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، هي ضامن للجولة الثانية.

وقال أردوغان، إن “حصول تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية الأغلبية في البرلمان التركي أمر مهم”.

وأضاف: "حققنا الأغلبية في البرلمان والآن حان وقت العمل من أجل كسب الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة يوم 28 مايو”.

وأشار إلى أن محاولات المعارضة لتذليل الفارق لن تجدي نفعا.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تفاصيل نتائج الانتخابات وعدد الأصوات التي حصل عليها كلا من بين مرشحي الرئاسة رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات التركية، إن “فارق الأصوات بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في الانتخابات هو 2 مليون و520 ألفا و164 لصالح رجب طيب أردوغان”.

وأوضحت أن “عدد الأصوات التي حصل عليها رجب طيب أردوغان بلغ 27 مليونا و88 ألفا و360 صوتا”.

وأشارت إلي أن “عدد الأصوات التي حصل عليها كمال كليتشدار أوغلو بلغ 24 مليونا و568 ألفا و196 صوتا”.

وبينت أن “عدد الأصوات التي حصل عليها سنان أوغان بلغ مليونين و829 ألفا و 634 صوتا”.

وأضافت أن “عدد الأصوات التي لم تحتسب بلغ مليونا و36 ألفا و565 صوتا”.