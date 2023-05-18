شيكو يثير الجدل بـ إطلالة ويجز .. سعرها خيالي

أثار الفنان شيكو الجدل بإطلالة سبق ارتداءها مغني الراب ويجز في حفل موسم الرياض في العام الماضي، وكان وصفها رواد السوشيال ميديا بأنها غريبة وغير مألوفة.

وارتدى شيكو نفس إطلالة ويجز، وظهر بجاكيت أخضر من النوع الواسع مع قميص باللون الذهبي بياقة كبيرة، وشورت باللون البنفسجي قصير، كما ظهر بـ سفتي سوداء طويلة.

وجاءت أسعار إطلالة ويجز وشيكو، باهظة الثمن حيث وصل سعر الجاكيت الأخضر لـ 2550 دولار، اي حوالي 70 ألف جنيه وسعر القميص الذهبي 1150 دولار، أي حوالي 40 ألف جنيه مصري.

بينما سعر السيفتي الذي قام بإرتداءه ويجز وشيكو حوالي 1400 دولار، اي حوالي 43 ألف لتحصد جملة أزياء ويجز وشيكو ما يقرب من 150 ألف جنيه مصري.