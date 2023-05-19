وكيل أوقاف السويس: إهداء موسوعة الثقافة لرئيس الجامعة

استقبل الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بمقر مكتبه بالجامعة فضيلة الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الذي أشاد بجهود وزارة الأوقاف بشأن عمارة المساجد وتسليح العلماء بالعلم والفكر المستنير تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والتي شهدت وزارة الأوقاف في عهده نقله غير مسبوقه في رعايته للمساجد والعلماء ماديا ومعنويا .

قام الشيخ ماجد راضي بتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باهداء موسوعة الثقافة الإسلامية للأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة .

ومن جانب آخر عقد السيد صاحب الفضيلة الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الأوقاف بالسويس اجتماعا بالسادة مديري الإدارات الفرعية وبحضور كلآ من السيد صاحب الفضيلة مدير شئون الادارات والسادة مدير الادارات الفرعية والسادة رؤساء الأقسام بديوان عام المديرية مؤكدآ أنه لابد من متابعة الادارات من قبل المديرية ولا يكتفي بمتابعة الادارة فقط والمساجد مسؤلية كاملة يتحملها مدير الادارة والمفتشين وجميع العاملين بالمسجد ولابد من متابعة كافة الانشطة بكل دقة ورصد اي مخالفات.



وتابع " راضي " تعليماته انه لابد من التزام كل امام بمسجده وتنفيذ تعليمات الوزارة وتفعيل دور المسجد المجتمعي وذلك لبناء المجتمع والعمل علي امنه واستقراره .

واضاف : انه لابد من التنبيه والاعلان في جميع المساجد بمشروع صكوك الاضاحي الاطعام بالاسعار الجديدة فانه مشروع قومي ووطني يخدم المجتمع ويساهم في استقراره.