محافظة الإسكندرية تواصل تكثيف حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعد أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.



وفي هذا الصدد، قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات عبارة عن 4 جمالونات و8 مبان دور أرضي تم بناؤها بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة علي مساحات 3100م بمشروع ناصر وأبيس الثانية ومناطق الجمالية وخورشيد وقرية الزهور بنطاق حي شرق كما نفذت الحملة إزالة 11 حالة تعد عبارة عن أسوار وحظائر للماشية علي مساحات تقدر ب ألف متر ، 400م ، و485م بعزب الشركة وخورشيد وقرداحي ولاشين ونهاية شارع البصل بنطاق حي المنتزة أول.

وذلك بحضور اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ووحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم.

وعلي الصعيد ذاته، شن حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضى الدولة حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالة بعزبة البرنس قبلي ، وكذا إزالة التعديات في زمام عزبة حوض 10.

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات حيث تمكنت الحملة من تنفيذ عدد 14 قرار إزالة بمنطقة امتداد أبيس ومصرف الأملاك وأسترداد 915م2.

ونفذ حي العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة حيث تم إزالة تعديات عبارة عن 4 محلات متعدية علي أراضي واقعة داخل خطوط التنظيم بطريق عبد القادر البتروكيماويات.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعديات عليها وعلي والأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف وحفظ حق الشعب، وفى ضوء استمرار المرحلة الأولى من الموجة الــ ٢١ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لأستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.