رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو لتشكيل تكتل دولي لمساعدة السودان

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن القمة العربية الحالية تأتي في توقيت مهم، لما يعانيه العالم من أزمات وصراعات، منوها بأن العدوان الإسرائيلي يتم على الشعب الفلسطيني، في صمت عالمي مريب تجاه هذه الاعتداءات.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته بالقمة العربية في جدة، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد مصادر الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

ودعا إلى تشكيل كتلة دولية لتعزيز الجهود في إحداث سلام داخل السودان، واستئناف المسلسل السياسي، وإقامة حكومة مدنية، وتعيد المسار الإنتقالي إلى مساره.

وأكمل: ليس من مصلحة السودان استمرار الاقتتال، وطالب القمة باتخاذ قرارات حاسمة ونافذه لحماية الشعب السوداني.

