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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. ضبط 8 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بتنفيذ حملات تموينية على المخابز البلدية بمركز الرحمانية أسفرت عن ضبط  8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 3 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مستودع دقيق بلدى لوجود عجز في وزن الدقيق بمقدار 330 جرام فى الشيكارة الواحدة.

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وتم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم نظافه أدوات العجين بالمخبز كما تم المرور على مخازن شركة الجملة للتأكد من توفر السلع التموينية ومطابقة الرصيد والالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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