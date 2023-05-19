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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: كلمة السيسي أمام قمة جدة خريطة طريق للسلام بالمنطقة العربية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد  اليوم أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ا بمدينة جدة،  على أهمية تحقيق السلام الشامل والعاجل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، تعد خريطة طريق للسلام في المنطقة العربية .

وأضاف علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،ان حضور الرئيس السورى للقمة العربية هى نتاج جهود مصرية وعربية مشتركة، لإعادة سوريا الى الحضن العربي.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أن الرئيس أوضح أمورا كثيرة تخص الأمة العربية حيث قال الرئيس : لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضرورة حياة، لمستقبل الشعوب ومقدراتها فلا يستقيم أبدا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التي تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود.

ولفت النائب علاء عابد  إلى أن الرئيس شدد على أهمية الاعتماد على جهودنا المشتركة، وقدراتنا الذاتية، والتكامل فيما بيننا،لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبـح واجبا ومسؤولية ،وأن تطبيق مفهوم العمل المشترك، يتعين أن يمتد للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا، لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفى القلب منها؛ مؤسسات التمويل، وبنــــوك التنميــة الدوليـة التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامى.

وأضاف النائب علاء عابد ،  ان الرئيس أكد تمسكنا بالخيار الاستراتيجى، بتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية".

 

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الدول العربية سوريا مبادرة السلام العربية العمل المشترك

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