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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يلتقي منافسه في الجولة الأولى من الانتخابات سنان أوغان

أرشيفية
أرشيفية

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منافسه الذي أحرز المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، سنان أوغان.

وذكرت قناة "تي آر تي عربي" عبر "تويتر"، أن أردوغان استقبل "سنان أوغان مرشح تحالف الأجداد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت، في 14 أيار/مايو الجاري، في قصر دولمه بهتشه في إسطنبول".

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وحاز سنان أوغان (55 عامًا) الذي خاض الانتخابات في اللحظة الأخيرة على 5,2% من الأصوات في اقتراع الأحد الماضي، ليحرم بذلك أردوغان من فرصة تحقيق الفوز من الدورة الأولى لأول مرّة منذ 20 عامًا.

والنسبة التي استطاع "أوغان" نيلها، كان نصفها كفيلًا في ترجيح كفة أردوغان، وتجنبه جولة الإعادة.

ونال أردوغان 49,5% من الأصوات، بينما حصل كمال كيليتشدار أوغلو على 44,9%، في نتيجة مخيّبة للآمال بعدما أشارت الاستطلاعات إلى احتمال فوز زعيم المعارضة.

ومن المنتظر إقامة الجولة الثانية من الانتخابات في 28 من الشهر الحالي.

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