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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا وروسيا تبحثان الخطوات اللاحقة في إطار صفقة الحبوب

أرشيفية
أرشيفية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين مع السفير التركي في موسكو محمد سامسار تنسيق الخطوات اللاحقة في إطار صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، يوم الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي استقبل السفير التركي في موسكو بطلب منه.

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وأضاف البيان أنه "جرى تبادل الآراء حول مسائل تنفيذ الاتفاقات الموقعة في إسطنبول يوم 22 يوليو 2022، أي مبادرة البحر الأسود لتصدير الأغذية الأوكرانية والمذكرة الروسية الأممية بشأن تطبيع الوضع في مجال تصدير المنتجات الزراعية الروسية".

وأشار البيان إلى أنه "تم تركيز الاهتمام على تنسيق الخطوات اللاحقة لروسيا وتركيا بصفتهما طرفي المبادرة".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الأربعاء تمديد سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة شهرين. وأكدت موسكو تمديد الصفقة بشروط معينة.

 

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