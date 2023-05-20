عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرابعة على التوالي.. الأهلي يتأهل لنهائي أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشرة

صدى البلد

تأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-صفر أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز في تونس بنتيجة 3-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف محمود كهربا.

يترقب الأهلي الفائز في مجموع مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في المباراة النهائية، علمًا بأن لقاء الذهاب في المغرب انتهى بالتعادل دون أهداف.

يحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.

وصل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا أعوام:

1982: وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1983: والتقى للمرة الثانية مع كوتوكو الغاني وتعادل الفريقان بالقاهرة دون أهداف، وفاز كوتوكو في كوماسي 1-صفر.

1987: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر. 
2007: والتقى مع النجم الساحلي التونسي وتعادلا في سوسة دون أهداف، وفاز النجم الساحلي بالقاهرة 3-1.

2008: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا. 
2012: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1. 
2013: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2017: والتقى مع الوداد المغربي وتعادلا بالإسكندرية 1-1، وفاز الوداد بالدار البيضاء 1-صفر.

2018: والتقى مع الترجي التونسي وفاز الأهلي بالقاهرة 3-1، وفاز الترجي في رادس 3-صفر.

2019-2020: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بالدار البيضاء 3-صفر. 
2021-2022: والتقى مع الوداد المغربي، وفاز الوداد بالدار البيضاء 2-صفر.

2022-2023: ويلتقي مع الفريق الفائز في مجموع مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي. 
لعب الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 27 مباراة، فاز في إحدى عشرة مباراة وتعادل في إحدى عشرة مباراة وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي مطلع يونيو القادم، تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة يوم الأحد 11 يونيو في ملعب الفائز من الوداد وصن داونز.

النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الترجي التونسي حسين الشحات تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

ترشيحاتنا

مستشار التضامن: مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الأكبر في تاريخ مصر

أول تعليق من حسين الشحات بعد تألقه أمام الترجي

وصفة طبيعية لعلاج الشعر المتقصف وملء الفراغات

رسمياً.. شاب مصري يشارك في بطولة الكيك بوكسينج المقامة بإيطاليا

القمة العربية.. حضور قوي لمصر وإشادة بكلمة الرئيس السيسي

بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف حفرية سحلية عمرها 66 مليون سنة بالمغرب.. أسنانها تشبه المفك

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ