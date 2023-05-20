بالأحمر الجريء.. روجينا تثير ضجة بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت روجينا، الانظار بفستان منفوش باللون الأحمر الذي يبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت عليمكياج جذاب، كما اختارت، تسريحة شعر مميزة لتتناسب مع ظهورها المختلف واللافت.

ويذكر أنه قد تأثرت الفنانة روجينا بعد عرض جزء من كواليس مسلسل ستهم أثناء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسيعن السيدات.

وقالت روجينا خلال لقائها في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، بشكرربنا سبحانه وتعالى أنه وفقني في هذا المشروع الهام في تاريخي جدا و قضية غاية في الأهمية، قائلة: "أنا دموعينزلت وانا بتفرج على الستات الكنت بصور معاهم لأنهم وجعوني ووجعوا قلبي وواحدة منهم قالتلي تفتكري أحنا بعدالمشهد ده ممكن يعملولنا حاجة ودي كلمة مؤثرة جدا، وأيضا كلمة الرئيس السيسي أن المجتمع لازم يبص لهؤلاءالناس".