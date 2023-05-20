عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الجريء.. روجينا تثير ضجة بهذه الإطلالة

روجينا
روجينا

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وخطفت روجينا، الانظار بفستان منفوش باللون الأحمر الذي يبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت عليمكياج جذاب، كما اختارت، تسريحة شعر مميزة لتتناسب مع ظهورها المختلف واللافت. 

ويذكر أنه قد تأثرت الفنانة روجينا بعد عرض جزء من كواليس مسلسل ستهم أثناء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسيعن السيدات.

 

وقالت روجينا خلال لقائها في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المذاع عبر فضائية "النهار"، بشكرربنا سبحانه وتعالى أنه وفقني في هذا المشروع الهام في تاريخي جدا و قضية غاية في الأهمية، قائلة: "أنا دموعينزلت وانا بتفرج على الستات الكنت بصور معاهم لأنهم وجعوني ووجعوا قلبي وواحدة منهم قالتلي تفتكري أحنا بعدالمشهد ده ممكن يعملولنا حاجة ودي كلمة مؤثرة جدا، وأيضا كلمة الرئيس السيسي أن المجتمع لازم يبص لهؤلاءالناس".

الإعلامي تامر أمين اخر النهار الرئيس عبد الفتاح السيسي المذاع عبر فضائية برنامج آخر النهار تامر امين كلمة الرئيس كواليس مسلسل مسلسل ستهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

خلصت| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن سعر الدولار في السوق السوداء

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

إمكانيات خرافية.. فرج عامر يوجه رسالة مثيرة لـ كهربا

عشان المهر.. قتل عروس هندية على يد زوجها وإخوته

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

فى ذكري وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحصد ملايين المشاهدات.. مقطع فيديو لشركة طيران تزن عملائها.. أعرف القصة

يعادل المشي 2.5 ميل يوميا.. شرب الماء يساعد على حرق الدهون

بعد حفل زفافها.. 10 إطلالات لـ ابنة حميد الشاعرى

لسبب عجيب.. أغلى فنجان قهوة في العالم يصل سعره إلى 46 ألف جنيه

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ