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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر ارتفاع درجة الجرارة.. استمرار توهجات قوية من الشمس تجاه الأرض

بقع شمسية
بقع شمسية

تظهر الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس حدوث توهجات متوسطة القوة بدون توقف تقريبًا ضمن نشاط الدورة الشمسية الحالية الخمسة والعشرون.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تتسبب نبضات الأشعة فوق البنفسجية بتأين أعلى الغلاف الجوي للأرض. 

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وهذا بدوره يؤدي لحدوث سلسلة من التعتيم الراديوي على الموجات القصيرة حول جميع خطوط الطول على كوكبنا. قد يلاحظ هواة الاتصالات الراديوية تقلبًا في فقدان الإشارة عند ترددات أقل من 20 ميجاهيرتز.

ومصدر هذه التوهجات هو ثنائي من البقع الشمسية فوق الطرف الشرقي للشمس وهي تظهر في الصورة حيث توجد البقعة AR3310 آلتي أنتجت توهج M9.6 قوي في 16 مايو. وعلى اليمين توجد البقعة AR3311 ،ةالتي أنتجت كل شيء آخر.

وستصبح التوهجات ذات تأثير جيومغناطيسي بشكل متزايد مع وصول هذه البقع الشمسية في موقع بإتجاه الأرض خلال الايام المقبلة .

وتوقع الخبير الفلكي ماجد أبو زاهرة أنه إذا استمر النشاط بوضعه الحالي فمن الممكن حدوث توجهات كبيرة من الفئة إكس.

الاقمار الصناعية الأشعة فوق البنفسجية البقع الشمسية الدورة الشمسية

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