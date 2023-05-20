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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

طريقة عمل حواوشي
طريقة عمل حواوشي السجق

حواوشي السجق من الأكلات الشعبية التي يعشق العديد تناولها نظرا لمذاقه الشهي و المختلف عن الأكلات الأخرى.


قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حواوشي السجق

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مقادير حواوشي السجق


سجق بلدي
1فلفل رومي مكعبات
1طماطم مبشورة
جبنة موتزاريلا
ملح
فلفل أسود
عيش بلدي


طريقة تحضير حواوشي السجق


نفرم السجق مع الفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود ثم نفتح أرغفة العيش البلدي وندهنه بالسمنة ثم نحشيه بالجبنة الموتزاريلا وبخليط السجق ثم ندهن الوجه بخليط من الطماطم المبشورة والسمنة ثم نغلف أرغفة الحواوشي بورق زبدة ونرش عليه ماء وندخله الفرن لمدة ربع ساعة على كل وجه أو نسويه في طاسة ساخنة على النار حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا

حواوشي السجق طريقة عمل حواوشي السجق مقادير حواوشي السجق طريقة تحضير حواوشي السجق سجق بلدي

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