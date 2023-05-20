طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

حواوشي السجق من الأكلات الشعبية التي يعشق العديد تناولها نظرا لمذاقه الشهي و المختلف عن الأكلات الأخرى.



قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حواوشي السجق

مقادير حواوشي السجق



سجق بلدي

1فلفل رومي مكعبات

1طماطم مبشورة

جبنة موتزاريلا

ملح

فلفل أسود

عيش بلدي



طريقة تحضير حواوشي السجق



نفرم السجق مع الفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود ثم نفتح أرغفة العيش البلدي وندهنه بالسمنة ثم نحشيه بالجبنة الموتزاريلا وبخليط السجق ثم ندهن الوجه بخليط من الطماطم المبشورة والسمنة ثم نغلف أرغفة الحواوشي بورق زبدة ونرش عليه ماء وندخله الفرن لمدة ربع ساعة على كل وجه أو نسويه في طاسة ساخنة على النار حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا