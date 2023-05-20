طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

حواوشي السجق من الأكلات الشعبية التي يعشق العديد تناولها نظرا لمذاقه الشهي و المختلف عن الأكلات الأخرى.
قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل حواوشي السجق
مقادير حواوشي السجق
سجق بلدي
1فلفل رومي مكعبات
1طماطم مبشورة
جبنة موتزاريلا
ملح
فلفل أسود
عيش بلدي
طريقة تحضير حواوشي السجق
نفرم السجق مع الفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود ثم نفتح أرغفة العيش البلدي وندهنه بالسمنة ثم نحشيه بالجبنة الموتزاريلا وبخليط السجق ثم ندهن الوجه بخليط من الطماطم المبشورة والسمنة ثم نغلف أرغفة الحواوشي بورق زبدة ونرش عليه ماء وندخله الفرن لمدة ربع ساعة على كل وجه أو نسويه في طاسة ساخنة على النار حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا