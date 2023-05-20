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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأجل بسبب التسريب.. طلاب إعدادية الدقهلية يؤدون امتحان الدراسات

أرشيفية
أرشيفية

أدى، منذ قليل، طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالدقهلية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذى كان من المقرر إجراؤه يوم الخميس الماضى، ولكن تم تأجيله بسبب تسرييه قبل الامتحان بوقت قصير، وهو آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية.

وانطلقت امتحانات  الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الدقهلية السبت الماضى.

وأكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والخدمية لانعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنية، حرصا على توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات علي أكمل وجه، والتصدي بكل حسم لأي محاولات الغش.

وشدد على منع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين داخل اللجان حرصا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية، داخل 595 لجنة بمدارس المحافظة، بإشراف 17 إدارة تعليمية،  تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

ويبلغ عدد المتقدمين إلى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 125 ألفا و247 طالبا وطالبة على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى  في الدقهلية.

الشهادة الإعدادية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية غرفة العمليات المركزية وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

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