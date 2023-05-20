الذهب يرتفع عند التسوية ويسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ فبراير

ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية التعاملات لأول مرة في 4 جلسات، لكنها سجلت أكبر خسائر أسبوعية منذ أكثر من 7 أسابيع.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.1% أو 21.8 دولار إلى 1981.6 دولار للأونصة.

فيما سجل المعدن أكبر خسائر أسبوعية منذ فبراير شباط وذلك بنحو 1.9%.

وجاءت مكاسب الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار اليوم بعدما سجل مكاسب على مدار الأسبوع.

وتراجع الدولار بعد تعليق مؤقت لمباحثات سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وفي سياق منفصل، صرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي بأن الاضطراب في القطاع المصرفي قد يعني أن أسعار الفائدة لا تحتاج إلى الارتفاع كثيراً لتحقيق أهداف السياسة.

وأكد رئيس المركزي الأميركي على التزامهم بشدة لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2%، مشيراً إلى أن الإخفاق في ذلك سيتسبب في حدوث ضرر أكبر.