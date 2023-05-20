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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يكرم أبطال مسرحية شحاتين وحرامية

تكريم أعضاء مسرحية
تكريم أعضاء مسرحية شحاتين وحرميه

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أبطال مسرحية "شحاتين وحرامية"، وذلك بمنحهم شهادات التقدير المقدمة من حسين ابو سلمه رئيس مجلس اداره جمعيه الاتحاد العربي لحقوق الانسان والتنمية، وذلك في حضور أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء ومحمود حنفي، نائب رئيس الفرع.


يذكر أن الدراما الاستعراضية الغنائية "شحاتين وحرامية" عٌرضت على مسرح قصر ثقافة العريش ضمن موسم العروض المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تدور المسرحية حول مجموعة من اللصوص والشحاذين يرأسهم زعيم يقرر سرقة الأغنياء وإعطاء الفقراء وكان هاربا وهو يخطط لتنفيذ هدفه حتى ظهرت فرقة هزلية تسمى فرقة المفتش هريسة تطوعت للبحث عنه للحصول على مكافأة 50 ألف جنيه وهكذا تدور بقية الأحداث في صراع حتى يتم القبض عليه وتسليمه إلى العدالة.


"شحاتين وحرامية" من تأليف عاطف عبد الرحمن، أشعار عبد الكريم الشعراوي، ألحان أحمد سعد، غناء كل من يحيى منواتي، أحمد شبل، آمال محمود، مساعد مخرج روان الشريف، مخرج منفذ أحمد ناجي، سينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان.

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سيناء مسرحية شحاتين أبطال ثقافة

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