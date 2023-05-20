لجنة وزارية تتابع منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة الحسنة شمال سيناء

تفقدت لجنة متابعة المشروعات من وزارة التنمية المحلية، برئاسة المستشار أحمد أنور عبد الدايم، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وهاني محمد ماهر، مأمور الضبط القضائي، منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة الحسنة، شمال سيناء، يرافقها رئيس المركز والمدينة ومدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

واطمأنت اللجنة على سير العمل داخل المركز الذي تم إنشاؤه ضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية لتقديم مستوى خدمة أفضل والتسيير على المواطنين بمركز ومدينة الحسنة للحصول على خدماتهم ومعاملاتهم الحكومية المتنوعة بسهولة ويسر.

كما تفقدت اللجنة أجهزة الحاسب الآلي بالمركز واجهزة النداء لترتيب أدوار المواطنين، والمنافذ المخصصة لاستقبال المواطنين وشاشات العرض.

كما التقت اللجنة بعدد من العاملين بالمركز التكنولوجي، وتم التحدث معهم لتقديم الدعم والعمل على تذليل أي عقبات قد تعوق إنجاح المنظومة.

توفير الخدمات للمواطنين

وأكدت اللجنة أهمية تفعيل المنظومة لما تمثله من أولوية في خطط واستيراتجية الدولة لدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.

كما أكدت متابعه رئاسة مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بجمغ المحافظات، ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى لتقديم الخدمات للمواطنين بأسلوب حضاري.

من جانبه، أكد المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للعاملين بالمركز التكنولوجي، للمساهمة في إنجاح المنظومة، و تقديم خدمة أفضل للمواطن بقرى مركز ومدينة الحسنة.

وقال إن المركز يضم عددا من الشبابيك التي تقدم خدمات المحليات، وتشمل طلبات استخراج بيان صلاحية تراخيص المباني، وطلبات إفادة ومعاينة تصريح، وشهادة متغيرات مكانية وغيرها من الخدمات الجماهيرية.