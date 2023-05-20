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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية وتعليم الجيزة تحقق بالواقعة| شاهد

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صباح اليوم السبت، صوراً لامتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عقب انطلاق الامتحانات بنصف ساعة، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى "آخر العام" للعام الدراسى 2022/2023.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة متابعة الامتحانات الرئيسية بالمديرية، تقوم حالياً بتتبع الصور المسربة لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، لمعرفة مصدره، وتحويل الموضوع والمقصرين للتحقيق الفوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كان قد نبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .

ويؤدى أبناؤنا الطلاب، اليوم السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

بينما  يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية .

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و (التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

 

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مواقع السوشيال ميديا مادة اللغة العربية محافظة الجيزة اصطحاب الهاتف المحمول وزارة التربية والتعليم

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