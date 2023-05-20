أستاذ مناخ: زيادة نسبة التبخر يؤثر على مياه البحيرات في العالم

قال علي قطب أستاذ المناخ، إن مياه البحيرات عذبة وصالحة للشرب والزراعة، على عكس المالحة، متابعا: تحلية المياه المالحة، لتكون صالحة للشرب تتكلف كثيرا.

وأضاف "علي قطب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن التغير المناخي عمل على تغير الخريطة المطرية، منوها بأن تغير المناخ يعمل على زيادة نسبة التبخر في البحيرات.

واسترسل: مياه الأمطار أصبحت تضيع في الأماكن الغير صحيحة، وبدأنا نرى جفاف واضح على البحيرات في العالم، مشددا على أن احتياج الإنسان للمياه الغذبة الآن أصح مئات أضعاف احتياجاته سابقا.

وحذر من أن الصراعات والحروب في المستقبل ستكون على المياه العذبة ومواردها.