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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحثة بالمركز المصري للفكر توضح برامج الحماية الاجتماعية في عهد الرئيس السيسي

آلاء برانية الباحثة
آلاء برانية الباحثة بالمركز المصري للفكر

قالت آلاء برانية الباحثة بالمركز المصري للفكر، إنها تشرفت بحضور أولى جلسات الحوار الوطني، الخاصة بالحماية الاجتماعية، وذلك يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية، ببرامج الحماية المجتمعية.

وأضافت آلاء برانية، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يعكس قضايا المجتمع ومشاكله، مشددة على أن الدولة عملت على برامج الحماية الاجتماعية، من خلال محور الإغاثي، من خلال توفير الدعم النقدي والغذائي.

وشددت أن الدولة توسعت في المحور الإغاثي بشكل كبير، خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى محور التوجة الحقوقي، والذي يستهدف تحويل المواطن من تلقي للدعم إلى مواطن منتج.

وأكدت أن الأجور تزداد بشكل مستمر ومتتالي، كما أن الحد الأدنى للأجور يزيد ويتماشى بشكل واضح مع الوضع العالمي.

 

الحماية الاجتماعية الحوار الوطني قضايا المجتمع الاجور الحد الأدنى للأجور

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