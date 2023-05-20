عبدالعليم داود يطالب بتعديل توزيع طلاب الثانوية العامة بأبو غنيمة ودمرو الحدادي

تقدم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بطلب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم مطالباً بضرورة إعادة توزيع طلاب الثانوية العامة بمدرسة أبو غنيمة الثانوية إلى مقر لجنتهم الأساسي في أبو غنيمة، مشيراً إلى أنها لجنتهم الأساسية منذ قرابة 25 عاما وكذلك طلاب مدرسة دمرو الحدادي التابعتين لإدارة سيدي سالم التعليمية بكفرالشيخ.



وقال «داود»، في طلبه، إن هناك خطأ في توزيع طلاب الثانوية العامة بمدرسة أبو غنيمة الثانوية ومدرسة دمرو الحدادي، وفوجئ طلاب مدرسة أبو غنيمة الثانوية بتوزيعهم على لجنة مدرسة سيدي سالم الإعدادية بنات كما تم توزيع طلاب مدرسة دمرو الحدادي على لجنة مدرسة أبو غنيمة الإعدادية، الأمر الذي تسبب في حالة قلق لدى الطلاب وكذلك أولياء الأمور.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن قرية أبو غنيمة تبعد عن مدينة سيدي سالم قرابة 15 كم وحالة الطرق غير صالحة لسرعة الوصول إلى اللجان مما يؤدي ذلك إلى ضياع وقت كبير على الطلاب وفقدانهم لحالة التركيز، كما أن دمرو الحدادي تبعد أيضاً عن أبو غنيمة نفس المسافة منا يؤثر على مستقبل طلاب الثانوية العامة.