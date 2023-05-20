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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لاعتماد كلية الآداب.. جامعة كفر الشيخ تستقبل فريق هيئة ضمان جودة التعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في مكتبه بالإدارة العامة للجامعة، اليوم السبت، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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 ويضم الفريق الدكتور الصاوي أحمد، رئيس الفريق وأستاذ بكلية الآداب جامعة بنها، والدكتور هناء الخضري، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتور شريف السنوسي، أستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الآداب، والتي تستمر لمدة يومين للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.
 

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور ياسر عبد الوهاب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام المسيري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة وفا، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ومنسق الزيارة، والدكتور همت بسيوني مدير برنامج الاجتماع، والدكتور أيمن الحلفاوي، مدير برنامج اللغة الإنجليزية.
 

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.
 

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيراً إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماما كبيرا لاعتماد الكليات.
 

وأكد رئيس الجامعة، أن الكلية اتخذت إجراءات جدية للاعتماد الأكاديمي، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة، مشيداً بدور منسقي المعايير بالكلية.


عقب ذلك قام أعضاء فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجولة تفقديه لأقسام الكليلة والمعامل والمدرجات والكنترولات ومراجعة جميع المعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد.
وقد تناول اللقاء الحديث عن أهمية الاعتماد وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل داخليا وخارجيا، ومدى استعدادات الكلية للحصول على الاعتماد، وما تشهده من تطور كبير على كافة المستويات بجميع الأقسام، وسعيها الدائم لاعتماد جميع الأقسام.

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الهيئة القومية لضمان جودة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور عبد الرازق دسوقي جامعة كفر الشيخ جامعة عين شمس جامعة بنى سويف جودة التعليم والاعتماد

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