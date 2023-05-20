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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشاريع إبداعية لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ.. صور

طلاب حاسبات ومعلومات
طلاب حاسبات ومعلومات كفر الشيخ

شهدت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، عرضاً تقديمياً لمشاريع الطلاب عن بعض المواد الدراسية بكلية الحاسبات والمعلومات.

جاء ذلك انطلاقاً من رؤية ورسالة الجامعة، وحرصها الدائم على تشجيع الطلاب على مواكبة أحدث التقنيات العلمية وتطبيقها بما يتلاءم مع سوق العمل والتطورات التكنولوجية المعاصرة.

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أقيم العرض برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور هيثم الوحش، والمهندس محمد سامي، والمهندسة آلاء السنور. 


وأكد رئيس الجامعة، أهمية تعزيز التطبيق العملي للمفاهيم النظرية في المواد الدراسية، والسعي إلى تقديم مستوى متميز من البرمجيات التي تساعد على التعليم الذي يسعى للربط بين الجانب النظري والعملي التطبيقي وتوفير أحدث البرمجيات التي تواكب الحداثة والتقدم للطلبة، ما يؤدي إلى ربط سوق العمل بخريجين مؤهلين قادرين على التطوير والنهوض بالمجتمع.

وقام الطلاب بعرض المشروعات التالية:

المشروع الأول "voice Recognition"، وتدور فكرته حول التعرف على الصوت باستخدام تقنية التعرف الصوتى، وتم تطوير النموذج ليستطيع التعرف على الصوت، وتم تطبيق هذا النموذج في عدد من المجالات العلمية مثل الاستجابة الصوتية التى تستخدم في الأجهزة الذكية.

المشروع الثاني "RFID"، وفكرته عبارة عن تم تصميم نظام يستخدم تقنية الراديو باستخدام شفرة للتحكم الذكي في الأجهزة المختلفة.

المشروع الثالث "Fingerprint" تدور فكرته حول استخدام تقنية البصمة الإلكترونية للتحكم في الأجهزة المختلفة وتحكم في الإضاءة الذكية، ويعد حلاً عملياً وفعالاً للتحكم في الوصول إلى الأجهزة المختلفة والإضاءة، ويتيح الوصول الآمن للمستخدمين إلى أجهزتهم المختلفة وتحكم في إضاءة المكان بطريقة ذكية ومناسبة.

المشروع الرابع "remote control" تدور فكرته حول تطوير نظام تحكم ذكي يعتمد على الإشارات اللاسلكية من جهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول) للتحكم بأجهزة الإضاءة والمكيفات والأجهزة الإلكترونية المنزلية المختلفة.

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