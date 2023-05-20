القصبي: مخصصات الدعم والمنح بالموازنة الجديدة وصلت إلى 25.4 مليار تقريبا

كشف الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك زيادة في موازنة العام الجديد لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى في العام المالي 2023/2024، تصل إلى ما يزيد على 7 مليارات جنيه، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى، حيث ارتفعت مخصصات الوزارة إلى 27 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة بلغت 34%؜ عن موازنة العام السابق.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي إن نسبة التغيير في الفوائد تصل إلى 270%،؜ حيث تصل إلى 985 مليون جنيه، أما الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فوصلت إلى 25 مليارا و426 مليون جنيه، أما الأصول غير المالية والاستثمارات فوصلت إلى 261 مليون جنيه بزيادة بلغت 101%.

وأوضح النائب أن مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية وصلت إلى 411 مليون جنيه في موازنة عام 2023/2024.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، بحضور نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى.