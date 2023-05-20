وفد من اتحاد الآثاريين المصريين يزور معبد قارون لنشر الوعي الحضاري

قام وفد من اتحاد الأثريين المصريين بزيارة معبد قارون الأثرى ، حرصًا على نشر الوعى الاثري والثقافي وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وابراز اهمية المنطقة الاثرية وذلك من اجل نشر الوعي الاثري والثقافي والحضاري بين كافة فئات المجتمع.

يأتي ذلك استكمالا لجهود ادارة الوعى الاثري فى نشر الوعى الاثري بمحافظة الفيوم ، وفى اطار التعاون المثمر بين ادارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم و اتحاد الآثريين المصريين. ، تحت رعاية الدكتور ايمن وزيرى رئيس اتحاد الاثريين المصريين ورئيس قسم الاثار المصريه بكلية الاثار جامعة الفيوم.



ياتى ذلك بناء على توجيهات السيد الدكتور ايمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصريه و الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لاثار مصر الوسطى وأ. جمال ابو بكر السمسطاوى مدير عام اثار مصر الوسطى وتحت رعاية مدير عام اثار الفيوم الدكتور علي البطل.