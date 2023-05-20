بالمجان ..أمانة مستقبل وطن مدينة نصر تقدم أقوى المراجعات لطلاب الإعدادي

نظمت أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن ، أمانة القاهرة قسم مدينة نصر أول وثان ، مراجعات تعليمية ( مجانية ) لطلبة الصف الثالث الإعدادي ، وذلك بمقر الحزب في ٥٩ شارع عباس العقاد بمدينة نصر ، برعاية المهندس / طارق عثمان أمين القسم .

وقدمت مي مدحت ومحمود فهيم مراجعات الحاسب الآلي ، كما قدم عماد سالم مراجعة مادة الجبر ، وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 ، وتم توزيع ملازم مراجعة للمادتين على الطلبة مجاناً .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الأعباء عن المواطنين ، وتنفيذاً لتعليمات قيادات أمانة القاهرة برعاية الطلبة ، وهم النائب محمد ماهر أمين العاصمة ، والنائب ناجح جلال أمين تنظيم العاصمة .

وبدأت مبادرة المراجعات المجانية للطلبة يوم 10 مايو الجاري، ومستمرة حتى يوم 22 مايو .

كما تستعد أمانة حزب مستقبل وطن قسم مدينة نصر، بتقديم مراجعة مجانية في مادة الهندسة غداً الأحد ، مع عماد سالم في السادسة والنصف مساءً ، ومراجعة مادة العلوم بعد غد الأُثنين .