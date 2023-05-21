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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة: بداية ماراثون الامتحانات بعد يومين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة حنان جنيد، أن الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى يوم 23 من شهر مايو الجارى ، حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن على الموقع الرسمى.

جامعة القاهرة

نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، الملتقى الثقافي الأفريقي بعنوان "الترجمة وأهميتها في البحث العلمي والعلوم الإنسانية"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، وبحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة والمثقفين وأساتذة اللغات من مختلف الجامعات المصرية.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن الملتقى تناول العديد من الموضوعات، أهمها الترجمة والتحول الرقمي .. فوائد ومحاذير، نحو نظرية جديدة للترجمة في عصر ما بعد الإنسانية، أهمية البحث العلمي في الترجمة، النصوص المترجمة ضمن أوراق الترقى الاكاديمى فى الأقسام العلمية، اللغات الأجنبية بالجامعات المصرية بين النشاط العلمى والكتابة البحثية الأصيلة، الترجمة بوابة التفكير المنهجى ودرب البحث العلمى، دور الترجمة والأدب المقارن فى التواصل الثقافى بين الحضارات بالمنطقة العربية "نحو إنشاء مؤسسة عربية للترجمة والأدب المقارن"، استراتيجيات وتقنيات الترجمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن الكلية حرصت على عقد الملتقى الثقافي الأفريقي لمناقشة القضايا المهمة محليًا وإقليمًا ودوليًا، مشيرا إلى أنه يحظى باهتمام بالغ من النخبة المثقفة والأساتذة والباحثين والطلاب.

 

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