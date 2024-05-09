تركيا توقع اتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع إكسون موبيل

قال وزير الطاقة التركي أرسلان بيرقدار إن شركة بوتاش المشغلة لشبكة الغاز الحكومية التركية وقعت اتفاقاً لتوريد لغاز الطبيعي المسال مع إكسون موبيل ExxonMobil، في مسعى لتنويع الموارد.

وأضاف الوزير على منصة التواصل الاجتماعي إكس X "الولايات المتحدة هي بالفعل أحد موردينا المهمين للغاز الطبيعي المسال".

وقال بيرقدار "في ظل هذا الاتفاق، الذي من المقرر أن يكون طويل الأجل، سنخطو خطوة أخرى نحو تنويع مواردنا"، مضيفاً أن توقيع الاتفاق كان في واشنطن.

ولم يقدم بيرقدار أي تفاصيل أخرى عن الصفقة. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة الطاقة.

والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن تركيا تجري محادثات مع شركة "إكسون موبيل" الأميركية للطاقة بشأن صفقة لشراء الغاز الطبيعي المسال من الشركة تقدر بمليارات الدولارات.

ونقلت الصحيفة عن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن الصفقة قيد البحث مع "إكسون موبيل" ستؤمّن لتركيا الحصول على ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لفترة طويلة.