عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

علق أحمد حسام ميدو على تأهل الوداد المغربي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجميع توقع تأهل صن داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ولكن الوداد نجح في التأهل ليضرب موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية".



وأضاف: "الكثير من جمهور الأهلي كان سعيدا بخروج صن داونز وتأهل الوداد، ولكن جمهور الأهلي المتفائل بمواجهة الوداد، يجب أن يعلم بأن الوداد فريق صعب".



وواصل: "رولاني ماكوينا مدرب صن داونز يلعب بأسلوب واحد مهما كانت النتيجة ومن وجهة نظري جوارديولا، هو مثله الأعلى".



واختتم: "الوداد المغربي أغلق عمق الملعب بشكل رائع، ومدرب الوداد قدم مباراة كبيرة اليوم"

