مدرب سبورتنج: رئيس نادي كفر الشيخ سبني وتقدمت بشكوى ضده

رد أحمد فاروق المدير الفني لفريق سبورتنج المتواجد في القسم الثاني، على عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ، بعد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

وكان عبد الحميد مصطفى، أكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، أنه لم يسب أو يطالب أحمد فاروق مدرب سبورتنج بتفويت المباراة.

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، إن جماهير كفر الشيخ لم تتعدى حدودها ضد الفريق أو شخصه.

وأضاف مدرب سبورتنج: "ما حدث هو تعرضي للسباب من رئيس نادي كفر الشيخ، وقدمت شكوى بشكل شخصي وكان هناك مراقب للمباراة شاهد كل ما حدث".