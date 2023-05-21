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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هادي خشبـة : جمهور الأهلي "البطل الحقيقي" .. والوداد لا يُستهان به

صدى البلد

علَقَ هادي خشبة نجم النادي الأهلي السابق ، على مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2 ، وأسفرت عن تأهل الفريق المغربي لنهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه ، ليضرب موعداً مع النادي الأهلي في النهائي .

وقال هادي خشبة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN : " سعيد بتأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه ، والرابعة على التوالي ، وهو إنجاز تاريخي للمارد الأحمر ، و أتمنى التتويج باللقب الحادي عشر ".

وأضاف : " جمهور النادي الأهلي هو البطل الحقيقي ، و كلمة السر في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ، ورسم لوحة فنية أمام الترجي التونسي على ستاد القاهرة ، ويستحق الفرحة ، وأطالب لاعبي المارد الأحمر بحصد اللقب لإسعاد الجماهير ".

وتابع : " كنت أتمنى الابتعاد عن مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال ، نظراً لما يتمتع به الفريق من قوة ضاربة في خط الهجوم ، وفوزه على الأهلي في دور المجموعات من قبل ، لكن في الوقت نفسه فإن الوداد منافس لا يُستهان به ، وتوج باللقب على حساب الأهلي في بطولتين سابقتين ".

هادي خشبه الأهلى صن داونز النادي الأهلي

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