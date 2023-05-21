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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 19 مسجدًا في الجمعة الأولى من ذي القعدة

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى افتتاح 19 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 26 / 5 / 2023م، منها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1155 مسجدًا منها 932 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و223 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

المساجد الجديدة

 وهي على النحو التالي:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد
مديرية الأوقاف بسوهاج
1. الفاروق – مشروع غرب طهطا - جهينة
2. الرحمن – نجع أبو ليلة – مركز سوهاج

مديرية الأوقاف بالفيوم
3. الرحمة المكاوي – الفهمية – م الجمال – طامية أول

مديرية الأوقاف بأسيوط
4. الرحمن – بني طالب - الفتح
5. أحباب رسول الله – جحدم - منفلوط
6. التوبة – بني هلال – القوصية 
7. الكوثر – منطقة الدراوشة – القوصية 

مديرية الأوقاف بالبحيرة
8. باغوص الشرقي – النمرية – أبو المطامير أول
9. بهجت لاظ – قمحة – مركز الدلنجات
10. شنوده – نديبة - دمنهور

مديرية أوقاف القليوبية
11. الوحيد – عزبة رستم – باسوس- القناطر الخيرية
12. عباد الرحمن – منشأة الكرام – شبين القناطر شرق

مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. الشنواني – قرية الشنواني – كوم الحجر - الحامول

مديرية أوقاف بني سويف
14. عزبة يعقوب البحري – الضباعنة - ببا

مديرية أوقاف المنيا
15. محمد عبد الله – المحرص – ملوي

مديرية أوقاف الشرقية
16. الرحمة - المهملي الكبيرة – أبو كبير

ثانيًا : مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الإسكندرية
1. عباد الرحمن – قرية الميثاق – برج العرب

مديرية أوقاف بني سويف
2. الوكلية – غرب الفشن

مديرية أوقاف جنوب سيناء
3. المدينة – أبو رديس – قطاع خليج السويس

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